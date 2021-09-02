大陸國家主席習近平2日表示，將設立北京證券交易所，以支持中小企業創新發展。

大陸央視報導，習近平2日晚在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭稱，將加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數位貿易示範區；將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

目前大陸有上海、深圳兩大證券交易所，北京則有俗稱新三板的全國中小企業股份轉讓系統，此舉也代表將大幅改革當前的新三板制度，讓中小企業有更多融資管道。

(時報資訊)

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