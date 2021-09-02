為協助台商探索新的投資機會，增進台灣與秘魯之間的交流互動，進而推動台灣加入CPTPP，工業總會今日與秘魯工業總會攜手洽簽合作備忘錄簽署，惟在疫情下，本簽約儀式採以視訊、異地簽署方式進行，未來台秘工總將可藉此MOU平台建立常態交流，發掘兩地產業合作機會。

工總常務理事胡定吾表示，雖然 COVID-19大流行和地緣政治的不確定性繼續影響世界各地的供應鏈，但各國家和企業仍積極超前佈署，以爭取在疫後的經貿關鍵地位；台灣在這過程中也成為世界先進科技領域更重要的合作夥伴，並於全球經濟上扮演關鍵角色；秘魯則以豐富的自然資源和勞動力聞名於世，因此台灣與秘魯間，完全可以達到優勢互補，彼此雙贏的局面。

秘魯工業總會總會長Ricardo Márquez也回應，Covid-19正造成秘魯經濟及人民生命安全嚴重的損失，並迫使企業家與社會的關係也發生了變化，商業模式的改變和革新也帶來新的機會。他進一步指出，台灣是產業升級的成功典範，透過致力發展高科技領域以及提升現代化生產結構，不斷創新並創造就業的動能，如能與台灣聯盟並形成產業聚落，將可帶給秘魯可觀利益，因此他認為SNI與工總發展直接有效的商業關係，可有效帶動雙邊和區域貿易和投資。

工總表示，據世界銀行《2020年經商環境報告》分析，秘魯在拉丁美洲和加勒比地區的營商便利度排名第6，其中財產登記、保護少數投資者和建築許可等項目得分很高，再者，秘魯不僅參與WTO的經濟一體化，並與世界前25大經濟體簽署了20多項貿易協定，今(2021)年7月14日更批准通過了CPTTP。

今年以來，隨著經濟逐漸復甦，今年前7月台秘雙邊貿易額大幅增長51％，達到3.3億美元。台灣是秘魯在亞洲的第6大出口市場，秘魯對台出口的主要產品為礦產、海鮮，以及台灣消費者耳熟能詳的農產品，如咖啡、葡萄、蘆筍、藍莓、藜麥等。

相較之下，台灣出口秘魯以工業產品居多，如化學材料、資通產品與技術，以及汽車零組件。基於臺秘雙方的重量級產業公協會洽簽MOU‚可望建立穩固的產業合作平台，加速雙邊經貿往來持續成長，因此各界對此MOU之簽署均抱持高度肯定。

(時報資訊)