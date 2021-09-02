亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）新官上任準備大展拳腳，他接受媒體專訪時宣布，未來幾個月要在全球招募5.5萬名新血，這個增聘規模相當於谷歌總人力的逾三分之一，也幾乎等同臉書的總員工數。

亞馬遜創辦人貝佐斯7月卸下執行長職務，正式交棒給賈西，這是賈西升上CEO後首度接受媒體採訪。他受訪指出，亞馬遜需要更多人力，才能跟得上零售、雲端、廣告等業務的需求，更何況亞馬遜還有最新押寶的網路衛星計畫Project Kuiper。

賈西透露，亞馬遜打算在全球增聘5.5萬人手，負責企業集團及科技部門的工作。這相當於網搜龍頭谷歌總人力（截至6月30日止）的逾三分之一，而且幾乎是社群龍頭臉書所有員工數。

亞馬遜表示，這一波徵才行動將增加20％的科技及企業員工，目前亞馬遜全球員工數有27.5萬。新增的5.5萬職缺中，逾4萬個集中在美國，其餘則在印度、德國、日本等國。

亞馬遜的年度徵才盛事「求職日」（Career Day）活動，訂9月15日展開，要徵人的職缺涵蓋工程、科學研究、機器人等領域，大多是公司新設的職務，而非填補出缺的人力。

賈西認為現在是招兵買馬的好時機，疫情期間很多職務流失或變動，也有不少人想另謀發展找新工作。他引用會計師事務所PwC的調查，65％美國勞工想找打零工（gig）的機會。

賈西在專訪中被問到，如何改變亞馬遜過分苛求的職場文化。他回應表示，正因亞馬遜非常重視顧客並著重創造性，才有辦法精益求精。而亞馬遜人人都有表達如何改進公司的自由，想辦法讓公司更好。

隨著美國經濟重啟，勞動市場緊俏，部分美國企業苦於職缺填補不易，必須奮力在遠距工作與親自到班之間尋求平衡，目前不清楚亞馬遜究竟有多少職缺已開出一段時間。

亞馬遜是美國第2大企業雇主，去年增聘的人力就超過50萬人，以倉儲和配送的職務居多。

(時報資訊)