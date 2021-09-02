新光金控旗下元富證券2021年以「投資賦能 金融教育GO FUN」專案再度獲頒「2021 AREA亞洲企業社會責任獎」之社會公益發展獎。元富證券積極推廣金融教育，以舉辦投資講座及各式金融教育活動為專案執行兩大主線，實體及線上管道並行，達到提升全民金融素養的目標。

「翻轉學堂投資講座」自2018年起至今，每月固定舉辦免費台股講座，從實體講座到開展YouTube直播模式，講師有外部財經網紅，亦邀請元富內部專業講師，深度解析投資趨勢及熱門產業，提供年輕人學習的管道，提高其進入資本市場的意願，進而改善台股高齡化的現象。

有別於翻轉學堂聚焦於股票領域，「投資說明會」主題更多元且深入，包含投資商品說明、投資展望說明會、季度投資分析等，並配合社會時事舉辦多場生技投資講座，協助投資人提前了解證券市場動向，進而提早布局、降低投資風險。

「元富盃尋找潛力股競賽」不同於其他交易競賽，為首個以撰寫個股研究報告為主題的競賽，期望學生藉撰寫研究報告，學習如何研究個股及產業，減少投機風險，由元富投顧研究團隊擔任評審、提供建議，強化產學連結，並給予優秀選手優先就業機會。

自2019年起推展「FinTeach校園金融教育贊助活動」，除經費贊助外，元富證券將業界經驗傳遞予學生，並進行App合作、講師分享、擔任競賽評審等，落實校園金融教育向下深耕的目標，今年上半年申請案件及金額大幅成長，顯示校園對金融教育重視度有增加之勢。每年固定舉辦的「遍地開花」在地關懷活動，以宣導學童建立儲蓄觀念及長者防詐騙為活動主題，將金融教育深入全台、向下扎根，並加強長者的金融知識，整體專案朝全齡化目標前進。

元富證券亦舉辦「元富盃程式交易競賽」，來推動量化交易，並開始經營元富YouTube頻道，投資人能透過元富證券找到適合自己的學習管道，為投資人傳遞正確的投資及風險管理的觀念。

(時報資訊)