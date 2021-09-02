工業富聯2日發布公告，其子公司深圳市裕展精密與深圳市恒驅電機簽訂股份購買協議，收購恒驅電機63％的股權，整體總交易金額約3.78億元人民幣（折合台幣為16.2億元），藉以掌握關鍵技術，快速切入新能源車賽道。

此次的收購行為由工業富聯會計長黃昭期代表收購方，與恒驅電機董事長張建文簽署收購協議，此外，工業富聯副總經理向緒宏、法務長解辰陽與恒驅電機總經理張磊、副總經理張國華等皆代表出席。

工業富聯執行長鄭弘孟曾表示，工業富聯的新能源車賽局主要聚焦於電驅電控、智慧車載以及工業互聯網三個領域。新能源車未來將會朝向電動化、網路化、智能化升級發展，產業鏈的技術實力也將日漸集中。

恒驅電機共同創始人兼總經理張磊則表示，入股後，恆驅電機將在工業富聯平臺資源、資金實力、技術共享的多重支持下，全力投入各類微型特種電機領域的創新研發，以期持續提升公司業績和市佔率。

恒驅電機成立於2012年，專注於高效節能、智慧控制的無刷直流電機、永磁同步電機及其驅動控制器的定製及開發，尤其在汽車部件、通信器材、醫療設備等行業具備領先技術優勢。同時，投資恒驅電機也與工業富聯秉持的光機電整合（Component Module Move, CMM）營運模式理念一脈相承，以期形成研發、製造到市場之垂直整合生態目標，打造自主可控的完整產業鏈，涵蓋更多高毛利產品。

自8月中旬公布半年報以來，工業富聯動作頻頻，除公開表示將運用投資、併購、合資等各種方式，積極佈局新技術、新產業，打造產業新生態外，亦次第公佈如參與投資「東南數位化轉型投資基金」，探索大陸東南區域半導體相關機會；與鋁製品大廠創新金屬策略聯盟，致力為新能源車「減重」；二日再投資恒驅電機，佈局新能源車關鍵組件，如無刷直流電機及其驅動控制器等不同項目，致力轉型升級，確保成長動能。

工業富聯上半年營收1,960.29億元人民幣（約新台幣8,468億元），年增10.97％，歸屬於上市公司淨利潤為67.26億元（折合台幣290億元），較去年同期成長33.44％，毛利率、淨利率以及規模淨利潤三率三升，皆創下近年最佳成績。同時，在資本支出同比增長47％、研發費用支出同比增長41％的情況下，亦實現經營性現金流的正值，為未來客戶訂單需求以及產值增加做好充份準備。

(時報資訊)