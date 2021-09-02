長聖（6712）特管辦法細胞委託合作再傳佳音！2日宣布，與中國醫藥大學附設醫院合作申請，以自體細胞因子誘導殺手細胞（CIK）治療多型性膠質母細胞瘤、上皮性卵巢癌、肺癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌、胰臟癌、泌尿上皮細胞癌等8種四期實體癌計畫案獲衛福部核准。

營運表現耀眼的長聖，目前細胞製備委託訂單已排到明年5月底。上半年EPS為0.88元，轉虧為盈，自結8月單月營收也以4,881萬元再創新高。法人預估下半年度的營運可望優於上半年度且業績有逐月逐季成長的可能，全年營收上看4.59億元，全年每股獲利EPS可達2.59元以上。

長聖表示，CIK為不需要取腫瘤組織，只須採取病患自身周邊血液進行細胞體外培養後，再由靜脈輸注回輸到病患身上；該公司的CIK是選在病人的病況比較好的時候，一次抽血做多劑細胞培養，培養出療效更好的CIK細胞品質，降低每劑費用，讓產品更具有競爭力。

截至目前為止經衛福部核定74件免疫癌症治療案件中，長聖占有29件 （占所有核定項目39％），市占率第一。

長聖預計，年底會通過不需要取腫瘤組織的Gamma-Delta T（GDT）治療第四期8實體癌、DC-CIK （WT-1）治療第四期大腸直腸癌與乳癌; 以及自體脂肪幹細胞（ADSC）治療慢性傷口潰爛癒合等產品。該三項產品通過後，可望為公司帶來更多的商機和增加未來獲利空間。

(時報資訊)

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