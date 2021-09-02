瑞典IKEA再創新模式，全球第一座由7個貨櫃組合而成的創新店型9月8日在嘉義亮相；也是首家IKEA Hej行動商店，Hej為瑞典文「你好」，最大特色就是方便移動，以貨櫃組合的形式更加彈性與靈活，能輕鬆走入全台各地，首站落腳於嘉義市文化公園的諸羅印象廣場，預計快閃首周消費就送鯊魚口罩、滿660元就送限量帆布包及造型徽章。

KEA Hej行動商店是全球第一座採用貨櫃組合形式的店型，方便移動到各個城市，且跳脫以往大型店需要遼闊腹地，能夠更接近人潮聚集的商圈，增加消費者到達IKEA的便利性；而貨櫃更有能夠重組的特點，順應在地的狀況彈性調整貨櫃數量與組合形式。

IKEA指出，永續發展一直是IKEA致力多年的目標，IKEA Hej行動商店選用二手的貨櫃再利用，貨櫃本身易於拆卸與運送的特性，能夠重複使用重組，也更加符合IKEA環保永續的理念。此外貨櫃頂端特別設置頂棚增加隔熱，大幅降低室內空調所需的耗能；店內也首度導入大量的數位螢幕作為溝通，提供消費者佈置靈感之餘也減少紙本製作物的耗費。

IKEA Hej行動商店預計會在嘉義快閃到明年初，賣場面積1-2樓約25坪，收納規劃展示近百件暢銷商品，包括各種收納好物、餐具、兒童用品等，接近結帳區則販售4款小家具，包括全台熱賣的RASKOG推車、MARIUS椅凳、以及400元有找的LENNART抽屜櫃等；2樓則提供家具諮詢服務，民眾可以透過現場或線上預約，由IKEA服務人員提供免費的系統家具規劃與商品下單服務，除了現場販售的商品之外，所有IKEA販售的近萬項商品都可以透過2樓現場人員下單，直送到家。

(時報資訊)