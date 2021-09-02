儘管政府打炒房，但不動產相關授信依舊是銀行放款主力。金管會2日公布，7月銀行放款僅淨增加180億元，其中，不動產相關授信就增加近900億元，房貸加計建築融資依舊月月成長，前七月新增6,077億元，比去年同期成長38％以上，到7月底房貸加建融餘額已近11.42兆元，續創歷史新高。

依據銀行法72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30％，到7月底有一家銀行已超過29％，另有7家銀行是介於28～29％，6月底時則是無一家超過29％，但有11家位於28～29％，主要是7月銀行存款大量增加，讓部分銀行不動產授信比重下降，卻有一家不降反升，逼近法定警戒線。

房市熱，2020年本國銀行房貸加計建築融資淨增加1兆元以上，創歷年新增量的新紀錄，中央銀行去年底再祭出新一波選擇性信用管制，金管會亦啟動授信集中度管理及專案金檢，新的房地合一2.0稅制亦自7月1日上路，政府一系列的打炒房措施，估計下半年效果可能才會顯現。

7月國銀房貸增加金額432億元，已比6月少46％，建築融資7月則增351億元，也比6月少近21％，有可能是房地合一新制上路前，有一波過戶潮，因此6月爆量，單月房貸加建築融資增加1,253億元，7月降回783億元。

銀行局分析，因為政府7月收到稅款，向銀行的借款少了2,117億元，造成國銀7月放款僅淨增加180億元，不動產相關授信就成為授信主力，單月增近900億元。若以前七月房貸加建築融資增加6,077億元來看，占今年國銀淨增放款量的45％。

去年是下半年房貸加建築融資大量增加，尤其去年9月到今年1月，每月都增加逾千億元，之後只有6月破千億元，但與去年同期相比，前七月房貸加建融淨增放款金額還是多出1,684億元。

(時報資訊)