晶圓代工報價調整題材持續發酵，台股周四(2日) 開低震盪走低，聯電股價則是續衝近21年新高，早盤一度達66.6元，台積電平盤震盪，午盤後權值股回檔休息，終場以17319.76點作收、下跌154.23點，成交值3473億元。聯電雖終場收跌0.16%、報在64元，但已經被外資連續7個交易日買超。

三大法人2日合計賣超34.18億元，外資終止連4買，轉賣超23.99 億元，投信賣超 5.37 億元，自營商賣超 4.8 億元。

隨著成熟製程市場供需仍相當緊繃，不僅傳出聯電28奈米製程報價超越台積電，甚至南韓科技大廠三星電子傳出野要提高晶圓代工報價，顯示晶圓代工市場龐大需求仍為滿足，聯電2日開高走高，盤中再攀高至67元，漲幅4.5%，創下近21年新高，但隨著盤中獲利了結賣壓出爐，聯電股價急拉翻黑，終場收跌0.16%、報在64元，成交總量達419747張，較前一個交易日增加超過6成。

從外資買超來看，前10大標的由高至低分別為：聯電、國泰金、玉山金、長榮、陽明、益航、華南金、國泰台灣5G+、永豐金、期街口布蘭特正2。除買超聯電3.4萬張、買超國泰金1.1萬張之外，其餘標的買超張數均未超過萬張。

聯電2日被三大法人買超4.2萬張，其中買超前5大分別為：新加坡商瑞銀、摩根大通、瑞士信貸、台灣摩根士丹利、美商高盛。聯電近7個交易日總計被買超24.3萬張，三大法人更是買超超過29萬張，外資持有比重來今年3月初以來最高，近7日總計買超聯電最多的券商，前5大分別為：台灣摩根士丹利、新加坡商瑞銀、美商高盛、摩根大通、瑞士信貸。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意