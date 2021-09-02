投資臺灣事務所2日再添7家企業共斥資近65億元擴大投資臺灣，其中以全智科技加碼逾40億元投資第二案為最大案，這次全智科技預計擴建新竹科學園區廠房、持續導入自動化製造，拓展智慧型手機（Smart Phone）、物聯網暨消費電子產品（IoT & Consumer Electronics）、基礎設施（Infrastructure）及車用半導體等高成長市場之相關元件關鍵測試技術研發與生產。

這次通過的企業，包括根留企業方案的全智科技、達佛羅企業以及中小企業方案的大地昌興業、翔大食品、北極光電、燁昌鋼鐵及世華金屬科技。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引986家企業超過1兆3,169億元投資，預估創造11萬225個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有113家根留企業投資約2,047億元，創造1萬5,498個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引652家中小企業投資約2,732億元，帶來2萬5,111個本國就業機會，後續尚有47家企業排隊待審。

全智科技深耕無線通訊系統相關半導體成品測試、晶圓測試與切割後測試等服務，為半導體產業鏈中提高良率的關鍵角色，主要客戶多為國際重量級半導體公司。全智科技第一案根留臺灣投資計畫已於109年4月通過，由於5G、WiFi 6及物聯網應用驅動半導體產業強勁需求，此次計畫加碼逾40億元投資第二案，將招募本國194名高科技人才，擴建新竹科學園區廠房、持續導入自動化製造，拓展智慧型手機（Smart Phone）、物聯網暨消費電子產品（ IoT & Consumer Electronics）、基礎設施（Infrastructure）及車用半導體等高成長市場之相關元件關鍵測試技術研發與生產，並計畫開發設備連線整合系統即時監控生產良率，以全面提升產品測試之品質與效率，推助半導體產業更上層樓。

達佛羅公司是以技術導向之CNC金屬切削加工機械製造商，專精於數位智能五軸加工機及工業4.0監控技術研發及製造。以AXILE品牌行銷全球55國，80個經銷據點，供應高階五軸聯動加工中心機及服務全球知名品牌公司，如Honeywell、Blue Origin、Weiss等。達佛羅公司第一案中小企業方案投資計畫已於108年11月通過，為完成五軸機全系列產線佈局，滿足巨型五軸機研發與生產需求，計畫加碼投資根留方案第二案，將招募本國智慧機械製造員工51人，斥資近12億元在臺中中部科學園區興建廠房，建置數位化及智能化生產設備，同時導入iERP智慧系統，邁向國際製造大廠規格，實現成為全球高階工具機主要供應商之願景。

大地昌興業股份有限公司是亞洲領先的高密度聚乙烯（HDPE）管道系統製造商，產品廣泛應用於天然氣、水、污水、通信、電力、農業、漁業及能源等領域。為響應政府能源政策，計畫招募本國員工25名，斥資近4億元投資新建智慧工廠，導入智能化生產線與數位化管理平台，深耕臺灣綠色能源產業，打造最值得信賴的安全管道系統，持續站穩高性能管道行業龍頭。

翔大食品主要生產的品項有灌餡蛋捲、夾餡餅乾及高蛋白能量棒等，旗下廣受歡迎的「青鳥旅行」更獲得ITQI國際風味評鑑的風味絕佳獎章-2星獎，並獲選為今年「金馬58指定伴手禮」。為開發出更多獨創食品，計畫招募本國員工45名，斥資近5億元在雲林斗六興建廠房，導入翔大食品獨家打造的「灌餡蛋捲智慧化生產線」，運用聯網系統掌握生產排程，準確完成客製化訂單，將高品質食品呈現於顧客眼前，未來將瞄準港澳地區與華人市場，提高品牌國際知名度。

「臺灣光電產業的特斯拉」-北極光電，致力於開發各式高效率調光／非調光驅動器、可編程智能調光LED燈，近年來更積極投入醫療器材、植物工廠等照明市場，服務足跡遍及歐洲、北美等地。為搶得市場先機、實現公司長遠佈局，計畫投入逾3千萬在高雄楠梓加工出口區的既有廠房，新增智慧化SMT產線設備，針對不同客戶需求，提供合適智慧照明節能監控解決方案，讓燈光不是只有照亮而已，更帶給顧客不同層次之感受，將為國內增加6個就業機會。

燁昌鋼鐵從事盤元線材成品買賣，生產低碳鋼線材成品，合作廠商與銷售遍及全球，如中國大陸、日本、東南亞、美洲、歐洲等地。近年來為配合政府發展綠能科技產業，將擴大事業觸角，供應太陽光電、電動車等高值化產品應用，預計投入逾1億元在高雄允成工業區興建廠房，增加不鏽鋼產線，建置智慧化數據與管理系統，透過純熟的研發量能，提升技術門檻與產品附加價值，奠定永續經營的基石，將為國內增加5個就業機會。

世華金屬科技股份有限公司為全球最大不鏽鋼異型管專業製造廠，主要應用在豪宅、飯店建築裝飾用扶手、欄杆及衛浴設備，以及運動健身器材、豪華遊艇、太陽能發電設備等方面。行銷遍及日本、歐洲、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、沙烏地阿拉伯等國家。由於現有大發廠的產能已不敷使用，計畫招募本國員工數十名，投入數億元在高雄和發產業園區興建第二生產基地，成立「高值不銹鋼管智慧工廠」，生產抗菌不銹鋼管、鏡面不銹鋼管與不銹鋼太陽能設備等系列產品，滿足更多國際優質客戶的需求。

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