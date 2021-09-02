台中14期重劃區有逾200塊完整建地可開發，包括國泰、寶輝、雙橡園、陸府、精銳、順天等大咖建商接連搶進，近期土地行情屢創新高，其中國泰建設(2501)今年率先推出新案「國泰MOST+」，每坪開價46萬起，以及亞昕集團(5213)在台中首案「亞昕一緒」也進場，接下來還有雙橡園開發將推鋼骨大樓，今年14期重劃區推案戰火已點燃。

觀察目前14期市場現況，已有數十家建商取得土地，區域首案「國泰MOST+」位水湳生態公園旁，基地三面臨路逾2400坪，全案總銷約50億元，規劃3~4房。

位於亞昕集團在台中首案「亞昕一緒」，基地位於美和段，面積約555坪，規劃2~3房小坪數產品，僅60戶住家2店面，銷況不俗，後續包括陸府、新業、林鼎、磐興、元鈞等建商也可望在今年第四季推出新案，值得關注。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，上市櫃建商需財報透明，有營收規模及推案時程壓力，利潤部分則大多都抓在20%範圍內，其中國泰建設採不囤地策略，在近年土地、營建人力等成本瘋漲浪潮下，新案價錢應可充分反映目前市場合理價格。

另外，接下來還有首次跨足北台中的雙橡園開發，選在水湳生態公園第一排推案，基地2924坪、四面臨路，規劃全區稀有獨棟鋼骨大樓，主打雙橡園「豪宅3.0」，企圖改寫區域行情。

(時報資訊)