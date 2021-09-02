陽明現金增資案7月中旬完成，承銷商元大證券7月即全數出清認購的股票部位，影響母公司元大金的7月獲利，有網友在PTT股板貼文詢問，從7月現增到現在股價又跌了323%，回頭看元大其實超準，以後再遇到股價跌破現增價是不是直接認賠殺出？不少網友留言直指元大是陽明股價下跌的「兇手之一」，也有網友認為「就遵守紀律啊，當時沒大戶要認購當然要停損啊，不然像散戶留著當傳家寶嗎？」

距離陽明現增案已有1個多月時間，有網友看著陽明股價1日收在125元，拿來跟當時的現增價相比，發現又跌了32%，在PTT貼文「元大拋售阿明是不是神操作？」，詢問以後再遇到公司股價跌破現增價時，是不是該學元大不要廢話，直接認賠殺出？不少網友想起元大證券7月即將現增時認購的股票部位全數出清，紛紛留言「跌32%他不是兇手之一？」、「他就是兇手啊」、「它帶頭倒啊，神在哪？」。

也有網友留言認為是正常操作，「這種大公司一定有他的紀律所在，不會像散戶凹單」、「斷尾求生 蠻厲害的」、「認賠而已，真的神怎麼沒加空」、「不好說 如果現在漲到300你是不是要笑他很韭了」、「機構買股賣股都蠻狠的」，更有網友指「大股東台驊和交通部都不認，是大股東看衰吧」。

陽明增資股上市後，股價直直落，今(2日)開低走高，終場收在126元，上漲1元，漲幅0.8%，距離7月時的現增價182元，已跌了3成，盤後統計三大法人動向，外資、自營商都呈現買超，其中，外資買超8272張。

(時報資訊)

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