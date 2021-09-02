用科技助攻業務，富邦人壽及國泰人壽的業務神器大比拚。富邦人壽2日公布，領先壽險同業，連結民眾高使用頻率的Facebook、LINE與Instagram三大社群平台，推出「FBFLi智能業務管理系統」，供其業務人員強化客戶管理及增進與客戶的話題，業務員使用率近八成，且富壽強調其系統運算功能獲得智慧財產局新型專利。

國泰人壽已上線多年的Cathay Box，亦強調其業務員使用率逾90％，可運用資料科學技術產出精準行銷名單，並提供排程記錄等功能，協助業務人員科學化管理客戶名單及工作行程，名單專區使用率已近100％，同時此系統的排程管理、保障雷達圖、商品推薦、客戶視圖、服務歷程、互動行銷等，獲二項發明專利及六項新型專利。

幾大擁有自家龐大業務員體系的壽險公司都有自建業務管理系統，都訴求能以最智慧、敏捷方式替自家業務人員，管理客戶資訊、提醒應拜訪的客戶名單、可洽談的險種等，協助業務人員提高成交率，如國泰人壽的Cathay Box、台灣人壽的iKASH、中國人壽的i-Agent等。

富壽強調其FBFLi主要有三大功能即本日推薦、快速約訪、名單總覽等，其中，以業務員記錄的客戶約訪頻率、內容、客戶生日等資訊進行智能演算的「本日推薦」，獲得智產局的新型專利，這是提供業務員每天可拜訪客戶的建議名單，也結合社群媒體圈粉概念，提供業務員可與客戶互動的建議話題，如一些理賠數據、車險等，可協助業務員深化與客戶的關係。

富壽並統計這個FBFLi系統，平均每個月都有逾1.6萬位業務員在使用，每月平均使用率近77％，尤其是20～39歲的數位原民與移民族群，使用率就占54％，40～49歲則是占22％左右，即此系統較受年輕業務員的愛用。

使用最多的功能就是「本日推薦」，每個月有近20萬次的使用量，建立、維護及更新客戶名單的「名單總覽功能」則排第二愛用，每月有近15萬次的使用，再來是「快速約訪」，即讓業務員記錄與客戶互動的細節，進行客戶資訊管理，每月亦有逾10萬次使用量。

(時報資訊)

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