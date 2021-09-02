泰鼎2日獲頒2021亞洲企業社會責任獎（AREA）—「健康衛生推廣獎」。繼2016年及2017年獲得「人力投資獎」及「健康衛生推廣獎」，今年透過2020年因應新冠肺炎疫情推動的「Wear the face mask 100％」專案，再度獲得「健康衛生推廣獎」此一殊榮，顯見泰鼎長期注重發展企業社會責任計畫獲得成效及認同。

泰鼎表示，2020年3月全球新冠肺炎疫情爆發後，管理團隊汲取過去臺灣對抗流行病的方針與成果，第一時間成立專案小組在工廠內推廣公衛教育，宣導員工勤洗手、戴口罩、每日測量體溫等防疫措施。另有鑑於市面上口罩嚴重缺貨，迅速推行「Wear the face mask 100％」專案，由工廠自行設計並製作「Apex口罩」。歷時5天即完成材料蒐集認證、設計製作及尋找合作廠商打樣，1個月後便開始陸續發放Apex口罩予員工。截至今年5月已提供4萬餘片予員工及其眷屬，而後亦贈送約2萬4千餘片予客戶、供應商等合作夥伴及周邊社區，期與員工及外部合作夥伴攜手對抗全球疫情。

Apex口罩採用日本進口超細纖維，並經由巧妙的設計，讓使用者可以在布面口罩的內側放入醫療口罩，達到雙層防護效果，又兼具環保概念，可重複水洗200次。在推廣配戴Apex口罩的同時，專案小組也持續追蹤使用者反饋並優化口罩設計，比如為避免用餐時因脫下口罩使其污染而進一步加入了掛繩的設計，更容易地達成衛生推廣及防疫的目標。同時也透過許多防疫活動競賽，鼓勵員工養成良好衛生習慣。在員工與公司雙向合作下，Apex口罩有效的緩解當時防疫物資的缺乏、保護了員工健康並使員工安心，管理團隊也樂見「Good for APEX, Good to you」的企業理念實踐所帶來的正向結果。

泰鼎表示，作為企業公民的一份子，將持續推動各項永續經營專案，至今已陸續在各項平台上獲得外界肯定。今年除了獲頒亞洲企業社會責任獎，亦於7月被納入「公司治理100指數」成分股，更已連續5年在公司治理評鑑內位列上市公司前6％~前20％。未來將持續落實企業永續經營，提升公司治理綜合表現，在ESG的道路上穩步前行。

(時報資訊)