台灣過去30年以電子代工闖進全球供應鏈，具高彈性、高配合度及高技術水準等優勢，隨著電動車市場崛起，中信投信2日指出，預期相關台廠供應鏈可望再以「打群架」的優勢彎道超車。想要掌握相關趨勢商機，建議可透過中信綠能及電動車ETF超前部署！

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，全球政策驅使下，電動車將取代傳統燃油車，由於電動車的電子應用比率較燃油車大為提升。在電動車重要的「三電」中，身為電子零組件龍頭的台灣，已掌握電控系統（車用晶片、影像感測器等）及電機系統（驅動馬達、電壓轉換系統等）兩項。

以成長性來看，汽車產業未來成長性將集中於電力傳動系統、電池及車用電子衍生相關商機，台灣除了具備擅長的資通訊技術外，在全球去中化供應鏈及台美戰略聯盟關係升級下，汽車相關產業可能向外尋求製造地，以分散零部件生產風險，間接加速汽車產業供應鏈轉型。

根據全球經濟部工業局調查，2020年台灣汽車電子年產值已達2,700億元，並預估2025年產值將超過3,100億元。張士琳表示，今年上半年汽車產業由於車用晶片短缺，廠商將生產資源配置於特定車款，尤其優先生產電動車，刺激電動車銷售揚升，目前車用晶片供應缺貨情況已逐步緩解，被壓抑的需求釋放將進一步刺激車輛銷售，加上第四季為汽車產業旺季，全球電動車預料於2021年、2022年將分別成長78％、47％，台股相關電動車供應鏈的財報於第四季仍具上修空間。

中信投信指出，中信綠能及電動車ETF追蹤指數為特選臺灣綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體，並且提供季配息。根據台灣指數公司資料，回溯指數歷史表現，可發現隨著全球政府越來越關切淨零碳排議題，近年指數報酬率氣勢相對旺盛，2019年、2020年年化報酬率皆交出30％以上的佳績，統計今年以來至7月底，報酬率也有18.8％的亮眼表現。

(時報資訊)