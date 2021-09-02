隨著產業景氣進入高峰；加上大陸當地政府嚴控產能新增、促進環保減排，供給受控，大陸水泥價格8、9月持續調漲，亞泥（1102）在2日的法說會上指出，第三季業績將可逐月回升，下半年的營運一定會比上半年好。

不過，市場認為，煤價居高不下，將會衝擊到亞泥第三季獲利的成長性。

亞泥今年上半年，合併營收403.08億元，年成長19.17％；不過，在煤價高漲下，上半年的營業毛利率26.45％，卻比去年同期下滑了1.26個百分點。

其中，亞泥中國第二季煤炭所占的成本已衝高到36％，比去年同期提升了6個百分點。讓亞泥中國第二季的毛利率37％，比去年同期的42％，掉了5個百分點。

亞泥指出，雖然煤價居高不下，但，亞泥今年兩岸水泥市場的銷售量都在成長。其中，國內市場愛政府推動前瞻基礎建設計畫、中美貿易摩擦促使海外台商回台投資。對中國大陸進口水泥課徵反傾銷稅後價格呈現穩定。整體營運呈「價穩量增」，亞泥台灣上半年水泥與熟料銷量140萬噸，年增4.4％。上半年的毛利率已來到14.8％，是近十多年來新高。

至於亞泥中國市場，在當地基建工程增加下，上半年的水泥銷量達1,350萬噸，比去年同期增加31％。

亞泥指出，第三、四季一向是水泥廠的傳統旺季，8、9月的價格調漲，已反映工程趕工下需求的增加，預期，在「價漲量增」下，下半年的營運一定會比上半年好。

(時報資訊)

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