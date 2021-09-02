全球供應鏈因新冠疫情大亂，導致運輸市場亂成一團，不僅全球航運貨櫃短缺依舊，陸美之間的貨櫃報價仍維持高檔，加上亞洲Delta變種病毒疫情持續，導致運輸業人力受到大幅限制，隨著航空業旺季即將到來，到時候運輸情況恐怕也匯出現亂象，導致費率大增。

相較於貨櫃市場，散裝貨運指標波羅的海海岬型指數(BCI) 近日明顯回檔，波羅的海綜合指數(BDI)也出現回跌，不少專家認為，短期 BDI可能跌破4000 點關卡，但實際上，仍看到航運費率居高不下，甚至可能影響歐美聖誕節檔期的零售銷售狀況，以及第四季將進入北美穀物運輸旺季，中小型散裝船需求依舊維持火熱。

據The Loadstar報導，隨著先前上海疫情爆發，導致北京當局對於所有航空業者都採取嚴格的人員進出管制措施，導致地勤人員大減3分之2，預料該情況會進一步惡化，由於人力縮減，導致離境客機也受到管制禁止，讓本來就相當緊繃的運力進一步萎縮，大陸主管機關也暫停核准包機申請。

一名運輸業者表示，由客機改裝而成的「貨運客機」(preighters)未來幾週能否返回是一大問號，若沒人能處理、或是機員不足，那麼航空業者只能被迫停止排班。這是嚴重問題，因為貨運客機對空運運能的佔比相當高。

業者指出，包機申請如今要獲准的難度相當高，由於處理飛機業務人力不足，讓他對於空運費率變化相當不安，因為運力供給遠遠低於需求。若未來幾個月的旺季期間狀況仍沒有改變，整個市場將大亂。去年運輸、包機增加運力讓市場大大緩解緊繃狀態，但目前這兩端的需求都相當龐大，目前還有一些小型機場能接受包機服務，但今年旺季若伈要找到純粹的運輸機，將非常困難，因為所有的運輸機幾乎都有合約綁定，運力很難騰出空缺。

過去2周，大陸飛往美西航線運費每公斤上升超過10美元，飛往芝加哥的費用升至11.50美元。業者指出，飛往甘迺迪機場的運費漲價最大本周甚至報價來到12~13美元。

新加坡運輸業者指出，東南亞因為Delta變種病毒疫情肆虐，導致製造業生產不斷推遲，買家希望縮減到貨時程，將有辦法轉為空運的貨物紛紛改用空運，讓空運需求大增，像是越南的河內、胡志明市，柬埔寨的金邊，以及泰國的曼谷等主要出口機場，要運送至歐洲、美國空運需求相當高。

(時報資訊)