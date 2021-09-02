香港資管集團惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海2日表示，現在有248家中企在美股上市，預估隨著中美脫鉤，當中大部分都會返港上市，未來至少還有200家中概股會回歸香港上市。

香港信報報導，謝清海2日指出，大陸正在降低對美國的金融依賴，香港將被委以資本市場的重責大任，例如近期港交所獲准推行A股指數期貨，讓投資人有辦法做空部分A股標的。

謝清海表示，市場熱議的跨境理財通目前屬象徵意義居多，初期只可買賣低風險的金融產品，但仍代表大陸政府在某些情況下會允許資本流出。當理財通運作順暢，沒有發現問題後，預期就會允許更多高風險的金融產品。

(時報資訊)

#惠理集團 #A股

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