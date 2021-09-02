（證期局副局長郭佳君宣布一定規模的上市櫃公司，明年可採籌資總括申報制。圖／視訊記者會畫面）

2022年台股增加新籌碼可望加速。金管會2日宣布，今年底前就會拍定一定規模以上的上市櫃公司，其發行新股可採「總括申報」，即將未來二年內要增資的規模一次取得核可，再視適當時機執行現金增資，證期局副局長郭佳君表示，現行公司從籌備現增到拿到資金，大約要三到六個月時間，未來可望縮減到一個半月。

採取總括申報制有三項好處，一是上市櫃公司可在二年總額內，視市場狀況隨時啟動現金增資，加速取得現金，讓上市櫃公司可多利用股市籌資；二是省下申報申效時間，現增時間縮短後，上市櫃就不會因為市場突然變化，讓增資價格不可控；三是想參與現增的投資人等待時間縮短，認購價格可更貼近預期。

金管會表示，2019年及2020年共有147家上市櫃公司辦理現增，其中有18家公司是連續二年都在股市募資，如生技醫療、半導體、電子零組件及航運業等，因為發展需要大量資金，所以必須密集籌資，若能改採總括申報，將可加速這些企業取得營運所需資金。

依據金管會統計，今年上半年已有40件現增案，募資金額585.2億元，比2020年上半年的294億元，及2019年上半年的302億元都高，去年一整年則是有84件現增案，金額共894億元。

金管會表示，為優化募資相關規範，提升資本市場籌資效能，決定開放上市櫃公司可採總括申報發行新股，可加速企業從資本市場取得資金的時程，對於長期資本投入較大或研發時間較長的產業，可給予更多彈性選擇發行新股的時機，因應發展資金需求。

郭佳君表示，參考美國、日本及南韓等採行總括申報制度的市場，都有限制一定規模的企業才適用，主要是考慮企業經營穩定度，所以年底前金管會將拍板多大規模以上的上市櫃公司才適用總括申報，同時可能考慮二年內總括額度、加大承銷商責任等配套，預估2022年現增的公司即可適用。

(時報資訊)