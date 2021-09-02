（圖左為太醫董事長鍾安婷、右為DNV經理林正雄。照／業者提供）

太醫（4126）2日宣布，獲DNV挪威總部核發CE MDR證書，這是全亞洲首家，也是全球第二家取得DNV歐盟CE MDR證書的醫材廠，突顯其品質，已達國際水準。

DNV經理林正雄表示，此MDR證書不但實現了DNV與太醫雙方忠誠夥伴的一個重要里程碑，更展現太醫作為台灣醫療器材業界邁向MDR以及站穩國際市場的關鍵指標。

太醫表示，歐盟醫療器材指令已從現行的MDD正式升級為新的醫療器材法MDR，宣告歐盟對醫療器材設下更加嚴苛的管理規範。為轉換成MDR，醫療器材製造商須更強化臨床評估、品質管理系統、上市後監管以及上市後臨床追蹤等。

據估計，為符合醫療器材協調小組（MDCG）發布的新指南，醫材廠須花費比過往高出2到4倍的工作時間，因為MDR所要求的文件，不只包括符合性評鑑和上市後程序所需的技術文件，也包括提供給器材使用者和一般大眾可由EUDAMED（醫療器材單一識別系統）資料庫取得的文件，數量遠比現行的MDD要來得多，以確保產品資訊的透明度並提高監管的可追溯性。

成立於1977年仍太醫，專攻生產拋棄式醫療用耗材、醫療用氣體儀器設備及相關醫院工程之設計規劃及施工，其產品已取得全世界多國認證，外銷歐、美、日等國家及地區，於國際醫療市場擁有良好的商譽及客戶評價。

DNV成立於1864年，深耕台灣市場數十年，在各個產業中均擁有廣大的客戶群，秉持在地化的誠信服務，協助本土醫材製造商取得歐盟、美加、日本、澳洲、巴西等相關認證，亦提供全球性各項領域相關的驗證服務，DNV為歐盟MDR（Medical Device Regulation）第三方認可單位（Notified Body）、NB號碼為2460。

(時報資訊)

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