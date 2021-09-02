日本公平交易委員會結束調查後，蘋果今天宣布，明年初起將鬆綁App Store政策，讓媒體應用程式可避開抽成，將使用者直接引導至官網，但這項變更不適用於遊戲開發商。

蘋果公司（Apple Inc）今晚表示，有關禁止Netflix等公司繞過蘋果的App內購（In-App Purchase），直接提供用戶連結以設立付款帳號的規定，明年初將予取消。

蘋果的服務營收達538億美元，而App Store貢獻了其中一大部分，如今卻面臨法律、主管機關與立法挑戰，這是蘋果不到一週內第2度向監管機關與企業讓步。

韓國國會上月31日也通過修法，禁止蘋果與谷歌（Google）強制App開發者使用兩大科技巨頭的支付系統，實際上等同宣告它們的App Store和Play Store的壟斷行為屬非法。

不過，蘋果仍禁止開發商在iPhone手機的應用程式內採取其他形式的支付方式；電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）的開發商Epic Games Inc.、Spotify Technology與Match Group等公司去年9月結盟，都說要終止蘋果App Store的壟斷控制。

蘋果現行從內購收取15%到30%佣金，並設下障礙，阻止開發商引導用戶選擇其他支付方式。這類規定禁止「閱讀器應用程式」提供設立付款帳號的連結。

蘋果今天說，明年初將開始移除相關規定，這是日本公平交易委員會（Japan Fair Trade Commission）調查結論的一環。

不過，這項改變將不適用於遊戲軟體公司，他們是蘋果App Store的最大搖錢樹。

蘋果在聲明中指出，閱讀器軟體能夠安全地提供其他支付方式，因為閱讀器所提供的節目與歌曲內容，並不是「應用程式內部的數位產品」。至於應用程式是否符合閱讀器條件或屬於遊戲類，蘋果擁有最終的決定權。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100902

(時報資訊)