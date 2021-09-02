倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日震盪拉回整理，終場下跌154.23點，跌幅0.88％，收在17,319.76點；櫃買指數亦同步下跌1.86點，跌幅0.86％，收在214.57點；三大法人進出方面，外資轉賣24.02億元，投信賣超5.37億元，自營商也賣超4.8億元，惟外資法人於台指期貨市場上則是轉買4,404口多單，累計淨空單部位為15,805口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股一路過關斬、反彈大漲來到17,500點關卡後，雖短線確實有震盪整理之必要，但若有震盪拉回，預計於10日線或月線等位置區，又將是另一次投資人「逢低買好股」的大好機會。

就技術面觀察，加權指數反彈大漲，一舉突破10日線、月線、季線及7月28日低點16,893點頸線壓力區，不僅成功化解「三尊頭」型態成型之反轉下殺疑慮，且隨慣性改變、短中期均線順勢扭轉，顯見後市仍持續看佳。

就經濟面角度而言，受惠於AI、5G、高速運算（HPC）、電動車、汽車電子等應用百花齊放，晶圓代工成熟製程也產能吃緊、供不應求，顯見整體經濟、產業前景仍持續看好，後市並沒有反轉下滑的疑慮。

此外，就資金面分析，美國聯準會（Fed）主席鮑爾透露，目前距離升息尚遙遠，意味寬鬆貨幣政策仍可望在延續一段時間。

個股方面，本周納入投資組合的聯電，晶圓代工價格一路看漲至明、後年，雖股價2日走高後拉回，未能力守在高點，短線恐易有震盪，惟在內外資法人大戶心態偏多下，只要守穩10日線及月線不破，預期後市仍將有續漲機會。

展望後市，在經濟面、資金面及技術面等仍有利下，配合內外資買盤陸續歸隊、投信季底與年底作帳行情啟動，都將有利台股持續向上挺進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意