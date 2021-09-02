【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本政府周四宣布一系列提案，旨在提升綠色技術和數位化，作為推動長期經濟的努力。

該份由日本成長策略小組所草擬的綱要，很可能成為日本政府在今年底將提出的新刺激方案的基石。

在草案大綱中，日本政府列出未來幾個月必須審視的重點領域；從首相菅義偉今年六月公布成長策略也可以看出一些端倪。

綱要包括擴大電動車電池生產，建造更多充電站，以及支持和吸引在日本的半導體工廠。

草案還顯示，該份名單還包括醫療等公共服務的數位化改造。

在六月公布的成長策略中，日本政府也呼籲刺激創新和數位化轉型，但是該計畫命運可能會隨著間義偉的政治地位動搖，而有所改變。在執政黨領導人競選前夕，日本首相菅義偉必須贏得勝利，才能繼續擔任國家元首，並推行其政策舉措。

(時報資訊)