【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本政府周四宣布一系列提案，旨在提升綠色技術和數位化，作為推動長期經濟的努力。
該份由日本成長策略小組所草擬的綱要，很可能成為日本政府在今年底將提出的新刺激方案的基石。
在草案大綱中，日本政府列出未來幾個月必須審視的重點領域；從首相菅義偉今年六月公布成長策略也可以看出一些端倪。
綱要包括擴大電動車電池生產，建造更多充電站，以及支持和吸引在日本的半導體工廠。
草案還顯示，該份名單還包括醫療等公共服務的數位化改造。
在六月公布的成長策略中，日本政府也呼籲刺激創新和數位化轉型，但是該計畫命運可能會隨著間義偉的政治地位動搖，而有所改變。在執政黨領導人競選前夕，日本首相菅義偉必須贏得勝利，才能繼續擔任國家元首，並推行其政策舉措。
(時報資訊)
35432.41
+119.88(0.34%)
22:26
4539.55
+15.46(0.34%)
22:26
15347.06
+37.68(0.25%)
22:26
3403.40
+3.44(0.10%)
22:26
28543.51
+92.49(0.33%)
14:15
3175.85
-31.17(0.97%)
17:01
26090.43
+62.14(0.24%)
16:08
3597.04
+29.94(0.84%)
15:00
14277.34
-36.75(0.26%)
16:29
7150.31
+0.47(0.01%)
22:11
6763.06
+4.37(0.06%)
22:11
15822.10
-2.19(0.01%)
22:11