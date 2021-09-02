隨著市場對電動車需求強烈，投資人如果想搶搭電動車熱潮，可以從投資涵蓋一籃子股票概念的ETF下手，市面上有3檔電動車相關ETF，要如何挑選？理財作家「不敗教主」陳重銘以吃自助餐譬喻，看是要選擇專注在電動車產業，還是未來汽車產業，是要集中在台灣的企業，還是以海外投資為主，就像是自助餐廳的漢來、欣葉、饗食天堂，每個人的喜好都不同，重點是自己的選擇。

主題式ETF越來越多，也有不少同質性高的ETF，陳重銘在臉書粉絲頁分享投資電動車相關ETF的入手方式指出，ETF就是包含幾十支成分股的基金，跟我們常吃的餐廳自助餐很類似，首先要先挑選要日式、中式、泰式、素食等，國泰全球智能電動車ETF（00893）與富邦未來車ETF（00895）都以海外投資為主，持有特斯拉、輝達，正在募集的中信綠能及電動車ETF（00896）則是集中在台灣企業。

陳重銘指出，就像吃自助餐一定先看主菜，ETF一樣要優先看成分股，00893完整布局電動車上、中、下游產業，前3大持股是輝達、特斯拉、蔚來汽車，中國大陸的小鵬、理想也是其中持股，在30檔持股中有超過4成比重投資在車用半導體與新能源電池供應鏈，完整布局在電動車產業。

00895不僅投資電動車產業，還掌握自動駕駛、車聯網、電動車、共享經濟等未來移動趨勢，前3大持股是輝達、特斯拉、台積電（約18%），有台積電加持是00895的最大特點，所占權重也是3者中最高的，包含傳統汽車大廠與共享經濟產業（UBER），也是特點之一。

00896同時布局綠能、電動車、半導體，前3大成分股是台積電（11.09％）、鴻海、台達電，成分股都是台灣的上市櫃公司，這是跟其他兩檔ETF最大的不同之處。成分股有25％是半導體、25％電動車、29％綠能、21％綠能＆電動車。

陳重銘表示，就像吃自助餐一定先看主菜，ETF一樣要優先看成分股，他列出了3檔電動車主題ETF的不同，剩下還是要投資人自己做功課，看是要專注在電動車、未來汽車產業、綠能＆電動車？同樣是自助餐廳的漢來、欣葉、饗食天堂，每個人的喜好都不同，重點是自己的選擇，當然也可以都選。

至於配息部分，00893、00895因為以投資海外企業為主，所以都沒有配息，00896成分股都是台灣企業，所以有配息且採用季配息。他認為，科技產業的殖利率都不高，主要是賺取資本利得，如果很糾結於股利，建議同時買進高股息ETF或是金融、傳產等股票，不僅投資布局會更完整，也可以增加股息的收入。

(時報資訊)

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