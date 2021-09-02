【時報記者沈培華台北報導】台灣汽車分期龍頭和潤企業(6592)由於業務動能佳，上半年整體營運皆有20%以上成長，並締造獲利新高紀錄；公司下半年營運重點將會著重在布局綠色能源事業與綠色金融等新事業。

和潤企業2日舉行實體法說會，公司上半年創佳績，合併營收83.59億元，年增20.3%，合併稅後淨利16.26億元，年增29.1%，每股盈餘（EPS）2.87元，年增23.7%，合併應收帳款淨額1,713億，年增21.2%，其中稅後淨利、應收帳款淨額為歷史新高。

和潤企業總經理林彥良表示，上半年合併稅後淨利、應收帳款淨額新高，主要原因有三：1.資金成本下降，2.各項業務皆有成長，3.大陸子公司因經濟恢復，預期信用損失減少。業務面方面，車輛分期業績較去年同期成長逾20%、機器設備分期成長逾70%、一般商品分期逾140%，當中以大型商用客貨車、機車分期成長最大。另外，第二季合併稅後淨利較第一季略低，主要子公司和雲行動服務(iRent)5月至6月受到疫情警戒影響，租賃服務車次下降，間接影響到獲利表現。

和潤企業今年下半年營運重點將著重在布局綠色能源事業與綠色金融。碳中和是國際趨勢，也是公司ESG永續經營策略之一。今年年中與日商三菱日聯銀行、玉山銀行、中國信託銀行簽署新台幣65億元永續連結貸款，用於發展永續金融商品，協助企業客戶降低導入綠色能源門檻，幫助一般大眾更輕易取得環保車的使用。

另一項重點是今年成立綠能專責單位，發展綠能事業，投資新能源等業務，目前於全台北、中、南皆有簽約太陽能案場，期望推動能源轉型，並致力於發展對環境有益的智能解決方案。

(時報資訊)

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