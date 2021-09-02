【時報記者張漢綺台北報導】銅箔基板廠台光電(2383)前7月合併營收為211.17億元，年增45.85%，由於美系客戶新機開始拉貨，且高速產品在伺服器Whitley平台第3季出貨力道較第2季強勁，台光電預估，今年營運可望再創新高，港系外資看好台光電在伺服器、基礎建設及5G智慧型手機長期成長動能，維持「買進」評等。

由於高速產品在伺服器Whitley平台正式量產，且基礎建設網通類產品滲透率大幅提升，搭配手持式裝置產品出貨高成長，讓台光電的業績從上半年旺到下半年。

台光電今年上半年稅後盈餘為22.12億元，年成長39.03%，為歷年同期新高，每股盈餘為6.65元，其中第2季合併營收95.58億元，年成長51.7%，連5季創下單季歷史新高，單季毛利率24.54%，較第1季增加0.96個百分點，單季稅後盈餘達12.49億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為3.75元；隨著傳統旺季來臨，台光電7月合併營收為35.55億元，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為211.17億元，年成長45.85%。

台光電表示，在美系客戶推出新手機的拉貨時程恢復到正常狀態及類載板應用持續增加下，第3季出貨量將大幅成長，兩大產品可望讓第3季旺季更旺，由於產品組合優化，毛利率將持續增加，預估2021年營運可望再攀新高。

港系外資報告指出，儘管市場擔心零組件缺料將干擾伺服器供應鏈，台光電目前未看到任何客戶訂單延遲，公司保持對今年下半年銷售積極的展望，並預期2022年有幾款如：交換機及伺服器等新產品機會，我們看好台光電在伺服器、基礎建設及5G智慧型手機長期成長動能，維持「買進」評等，目標價為270元。

台光電營運前景看好，外資近來也積極買超台光電，累計自8月24日至今天共買超3818張，不過受到台股漲多拉回影響，台光電今天股價收低。

(時報資訊)

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