（新任美國在台協會AIT處長孫曉雅等一行拜會貿協，黃志芳率團隊親迎。圖／貿協提供）

新任美國在台協會AIT處長孫曉雅於昨（1日）偕副處長柯傑民拜會外貿協會，貿協董事長黃志芳認為，現階段臺美夥伴關係以供應鏈重組、基礎建設鏈結、疫後復甦成長最為重要，也是最佳合作時機。

黃志芳說，現階段後疫情時代的美國環境，不僅適合大型跨國企業赴美投資，也很適合台灣的科技業及中小企業赴美布局；貿協提出布局美國行動方案，包括在美國的臺灣形象展與臺美專家諮詢網絡，都將是未來與AIT的重要合作項目。

孫曉雅亦認同未來貿協赴美訪團聚焦的產業，包括醫材、電動車及半導體，這也是拜登政府關切的關鍵產業。此外，美國商機日、EV（電動車）圓桌會議及Select USA活動等，都是雙方可緊密合作的項目，對於未來在美國舉辦的台灣形象展也給予肯定及支持。

黃志芳率管理階層會見AIT一行人，除介紹貿協過往50年的重要軌跡及貿協數位轉型的創新理念，並表示過去兩年貿協與AIT在供應鏈重組議題上密切合作，未來貿協推動在美國的臺灣形象展、臺美供應鏈聯合小組平台都將與AIT有更深化的合作關係。

近年來，臺美關係升溫，貿協與美國夥伴AIT、ASOA（美國各州在台辦事處）等也先後成立臺美商務交流中心、臺美企業聯盟，並且與AIT協力推動供應鏈重組，發表聯合聲明，擴大印太地區理念相近夥伴的合作；在今年的美國商機日暨臺美經貿論壇中，也會進一步啟動美國基礎建設的合作議題，呼應美國Build Back Better政策。

貿協過去50年，曾經辦理過上海世博台灣館、名列全球前三大展覽的台北電腦展、自行車展等，領航印太地區的新南向臺灣形象展，以及在歐美廣受歡迎的臺灣精品活動等；近年在全球經貿環境快速變遷下，貿協也不遺餘力追求轉型，透過科技、創新、數位化，帶領台灣業者走向國際新舞台；黃志芳於會談後，更邀請AIT一行人參觀貿協新成立的「創新業務中心」，以台灣珍奶熱情招待，也讓AIT的貴賓感受到貿協的活力和創意。

(時報資訊)