6月以來市場明顯較今年先前較為震盪，主要原因包括聯準會釋放年底開始縮減購債訊息，投資人擔憂市場流動性減少，新興市場恐首當其衝。另外，通膨恐不利企業獲利與消費動能，且變種病毒疫情蔓延，可能影響經濟復甦動能，加上大陸對產業監管力道仍重，讓市場進入高檔震盪期。

投信法人認為，新興市場股債價值目前具相當優勢，是零利率環境下著眼中長線投資機會的不錯介入時點，投資人不妨以多元資產產品策略布局。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭說，以新興債市來說，美元計價的新興市場公司債，以ICE美銀美林的指數來看，目前新興市場公司債指數在利差收斂的潛在資本利得空間上，新興市場高收益公司債為10.45％，美國高收益債僅剩1.42％，顯示新興市場公司債價格相當具優勢。

另一方面，新興股市目前的價值面也相當具優勢。同樣是MSCI指數，新興市場股票指數本益比目前僅約13倍，遠低於美股指數的22.7倍和歐股指數的16.7倍。

此外，傳統上第三季通常都是股市較為波動的時節，並可望是布局未來第四季旺季效應的進場點，而統計主要指數過去20年（2001～2020年）各季度的平均報酬表現，以MSCI新興市場股票指數平均上漲6.23％表現最佳。

蔡宛庭說，近期新興股價格承受壓力下，已開始有公司選擇買回股票，可望成為股價支撐，讓新興市場股市持續打底後蓄積未來上漲能量。

展望後市，施羅德投信仍看好風險性資產，近期市場若有較大的震盪可望成為長線進場點，惟建議以環球型多元資產基金布局，一方面全球分散配置為主，另逢低布局新興股債，雖然短線可能承受壓力，但能掌握新興市場股債的投資機會。

以施羅德（環）環球收益成長為例，不偏重單一國家或單一風格股票，全球分散布局下，可望受惠各區域與產業的輪動表現。

(時報資訊)