這波資金點火金融股、台積電等權值股，帶動大盤從低檔反彈逾千點，專家認為，目前電子股籌碼優於傳產股，而第三季作帳行情啟動，法人積極卡位高速傳輸、矽智財(IP)、蘋概股等族群。

萬寶投顧王榮旭表示，台股仍呈現量縮現象，既使本周越過季線，也很容易再拉回。不過，美股強勢，台股也沒有大跌的風險，短線充其量是漲多整理，若低量成為常態，9月行情就不在指數，而在個股。就現況而言，電子籌碼優於傳產，籌碼洗乾要漲很快，籌碼沒洗乾淨，基本面再好也沒用。

最明顯的例子就是貨櫃三雄，因為一直漲、利多一直出，但股價即使已經大漲4到5成，一樣漲不動。王榮旭指出，6月底﹑7月初全市場瘋搶航運，當時船上人擠人卻非好買點，後來果真大跌。既使到季線支撐，當時他也不建議攤平或搶短，因為籌碼還是沒有洗乾淨。而貨櫃是傳產獲利最好的一群，若貨櫃不漲，其他散裝或原物料零星點火，能漲回前高附近的寥寥可數。

反觀電子權王台積電(23303-TW)已漲回7月高點615元，當時大盤是歷史高峰18034點，聯電(2303-TW)與世界(5347-TW)更早領先大盤再創新高，王榮旭指出，大象都會跳舞，股本小一點的就更不用說了。IC設計有九檔已經創下新高，其中包括超高價的股王矽力-KY(6415-TW)，電子與傳產誰是主流，股價已經說話了。

王榮旭強調，台股是以電子為主軸的股市，電子權王與股王都創高，台股就沒有悲觀的理由。晶圓代工漲價，會讓產業鏈漲勢更兇，例如矽智財IP股王力旺(3529-TW)與台積電長期合作，權利金以每片晶圓售價為計價單位，隨著台積電大漲晶圓代工價格，力旺成為主要受益者，股價從1200元附近起漲，一周就飆升500元漲幅達3成，再創1715元新高價。IP股比價空間拉大，智原(3035-TW)、世芯-KY(3661-TW)及創意(3443-TW)都有到法人的影子。

第三季底法人作帳對象還有專做高速傳輸的IC設計股，例如祥碩(5269-YW)最近也創下新天價2455元，帶動高速傳輸族群，例如譜瑞-KY(4966)、威鋒電子(6756-TW)、創惟(6104-TW)及偉詮電(2436-TW)比價空間拉大。

王榮旭認為，目前資料傳輸量越來越越大，持續擴大對高速傳輸的需求，Intel及AMD年底將推出新平台，全面導入USB4技術，最高傳輸速度每秒可達40GB，USB4成為未來超級傳輸介面的標準化產品，帶來的商機很龐大，祥碩、威鋒電子將搶下ODM與OEM廠新訂單，業績旺到明年。

此外，創惟第三季供貨蘋果USB控制IC，蘋果下半年新品齊發之下，第三季及第四季業績大爆發。

王榮旭表示，蘋果即將在本月發表新品，投信積極卡位，蘋概股除了創惟，包括景碩(3189-TW)、台光電(2383-TW)及玉晶光(3406-TW)，另外透過大立光打入蘋果供應鏈，獨家供應iPhone鏡頭音圈馬達關鍵零組件的鉅祥(2476-TW)也默默漲上來，後勢看好。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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