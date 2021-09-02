【時報記者莊丙農台北報導】台灣電子票券廠商Edenred宜睿智慧今宣布再次擴大現有電子券品牌陣容，正式加入「美廉社」與「迪卡儂」兩大民生消費品牌。同時，Edenred也宣布啟動全新的企業專屬員工福利禮券採購電商平台「Benefit Xpress福委購」，升級「福利即享券2.0」，將30多個大品牌集中在一張福利即享券上，由公司決定送禮面額，員工自由選擇喜愛的品牌。

為了提供廣大企業使用者更便利的服務，以及為電子券市場帶來更多元的選擇，Edenred持續擴大既有品牌陣容，除了原有統一超商、家樂福、大潤發、遠東SOGO百貨、momo購物網、星巴克、王品集團、台北君悅飯店等30大品牌，讓員工有更多元的禮品選擇外，今新增民生消費零售品牌「美廉社」以及大型連鎖運動用品量販品牌「迪卡儂」，讓產品陣容又更為壯大。

Edenred啟動全新企業專屬員工福利禮券採購電商平台「Benefit Xpress福委購」，有別於過去的「多選一」機制，使用者從多品牌當中挑選一個品牌做使用，如今升級版福利即享券2.0採創新「多選多」機制，將30多個大品牌集中在一張券上。

Edenred目前是台灣唯一第三方票券發行的企業，每年發行即享券超過上千萬張，合作商家超過100個知名連鎖品牌，客戶跨國內外各式產業領域，包含百貨、量販、超市、超商、餐飲、旅遊、交通運輸、藝文生活、3C科技、休閒娛樂等領域。

(時報資訊)