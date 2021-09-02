晶瑞光（6787）今年4月16日以ADAS自駕雷達獨角獸之姿初登錄興櫃，為即早促成上市計畫，晶瑞光今年股東會通過，決議採『快速通關』上市，並於股東會提請原股東放棄IPO前的現金現增資優先認股權，法人預測有可能是為了引進其他戰略伙伴。

根據諮詢機構Yole Developpement的預測，受益於手機與汽車ADAS市場蓬勃發展，全球3D成像與感測的市場規模也大爆發，一路從2016年的13億美元，成長至2022年的90億美元，年複合成長率達到38％，在相關零組件中，尤以NBPF（Narrow Band Pass Filter）窄帶濾光片至為關鍵，為TOF鏡頭的核心組件，由於NBPF生產難度高，目前擁有量產能力的並不多，只有Viavi Solutions及水晶光電二家。

不讓兩強專美於前，晶瑞光董事長鄒政興在今年第二季也聲稱，由其耗時2年時間開發的NBPF filter產品，已成功協助主要國際IDM/TOF模組大廠客戶，達到多區域偵測的解決方案，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，並喜獲Golden認證、取得其亞洲地區的供應商資格，並已進入小批試量產中。

晶瑞光指出，著眼於近年中美關係日趨緊張，中國水晶光電被歐美大廠摒除在供應鏈之外，美系大廠VIAVI現產能已告滿載，只能採行「以價制量」的策略，為此，有不少的歐美大廠轉向晶瑞光尋求「第二供應商（2nd-source）」，其中尤以晶瑞光原本就取得供應商資格的-ST意法半導體表態最為積極，如順利，應在今年第四季就有機會下量產單。

晶瑞光不僅搭上了現最時興的ADAS特快車，也是筆電NB鏡頭模組廠先進光重要零組件『新藍玻璃濾光片』的供應商，隨著筆電鏡頭市場商機持續發酵，以及NBPF filter進入量產，晶瑞光第四季營收也可望獲挹注，出現比較大幅的成長。

(時報資訊)