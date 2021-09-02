（針對中秋節在家聚餐，晶華酒店推出台、粵、滬、日式家宴外賣套餐。圖／台北晶華酒店）

針對中秋節宅家團圓聚餐，晶華酒店美食外帶外送平台「晶華美食到你家Take Regent Home」推出分別由12道佳餚所組成的台、粵、滬式三款家宴，加上三燔本家的海陸火鍋壽喜燒盛宴選項，每套6,800元起。

此外，針對中秋送禮與自食需求，晶華酒店也再加碼推出三款創新品項，包括由紫心地瓜包著奶黃流心的「紫薯黃金流心月餅禮盒」、搭配西式巧克力布朗尼棒棒糖蛋糕而成的中西合璧月餅禮盒、以及「四色繽紛寶島鮮果桃山月餅禮盒」，每款1,580元起，即日起開放預購，9月6日起開始自取提貨。

晶華中秋家宴首推宴會廳吳俊煌主廚藝烹的「總鋪師佛跳牆宴」，菜色內容有六款經典小滿漢前菜、蒜蓉原鮑粿仔條、椒鹽封烤豬肋排、壺底油蒜燒白鯧、時蔬野菇燴津、一品瑤柱佛跳牆等道地台菜，甜點則是外酥內軟的白芝麻鹹蛋金沙酥。另一款由晶華國際聯誼會外燴女王蔡燕珠所規劃的海派私家宴則有六款私房美味集前菜、龍井河蝦仁、紅燒獅子頭、花雕醉黃魚、金勾娃娃菜苗、砂鍋醃篤鮮等政商名流宴客的首選，隨桌菜附上的甜點是聯誼會最招牌的棗泥鍋餅。

連續四年獲得米其林餐盤推薦的晶華軒則是準備了集合餐廳所有經典菜色的米其林烤鴨宴，內容包括六款經典粵式小滿漢，招牌片皮鴨與西施泡飯，另有烤鴨腿附冰梅醬、薑蔥炒鴨架以及上湯焗龍蝦，令人期待的甜點是奶皇煎堆仔，上述家宴每套6,800元起，可供四到六人享用。

除了中式家宴外，晶蓽日式餐廳也推出圍爐佳餚，三燔本家的海陸火鍋壽喜燒盛宴是以肉質鮮甜的波士頓螯龍蝦和飽滿紮實的菲律賓沙公為主角，烹調出龍蝦沙公海鮮火鍋，再搭配由美國Prime等級牛小排、肩胛牛肉，以及丹麥雪花豬烹煮出的壽喜燒，讓您闔家體驗日式頂級的海陸美味。上述海陸套餐四人份、每套7,800元。

晶華中秋月餅禮盒也持續推陳出新，本週上架的新品項包括全台五星級酒店創新首推的《芯月》紫薯黃金流心月餅禮盒，由晶華軒點心主廚吳滿權手工製作，於帶有椰香的桃山餅皮中包入紫心地瓜餡，再於內餡中包入鹹蛋黃泥與麥芽糖、卡士達粉、奶油製成的奶黃流心餡，咬下的同時，感受汩汩流出的內餡，如絲稠般細滑的口感在齒間流動，搭配上法籍點心行政主廚-裴洛偉精心烘焙的巧克力布朗尼棒棒糖蛋糕即完成《雙月》中西合璧月餅禮盒，中、西美點一次擁有。六入的中秋巧克力棒棒糖蛋糕則於精心烘焙的巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司，再以手工捏塑成可愛玉兔及月亮星空等造型，精巧奇趣的設計讓人眼睛為之一亮。

豐美的禮盒選項另有以清爽不膩的四色桃山餅皮包入寶島水果與堅果堆疊出果香馥郁的《彩月》繽紛寶島鮮果桃山月餅禮盒，以及嚴選來自台南麻豆優等級30年老欉文旦柚、鳳梨澄沙奶黃、桂花柚子醬，與ROBIN'S自製的氣泡北埔東方美人烏龍而成的《柚見茶香》禮盒，上述禮盒每款1,580起，即日起開放預購，9月6日起開始自取提貨。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意