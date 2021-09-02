漲價無理，宏泰人壽薰衣草保單要退還多收的保費。金管會2日宣布，針對宏泰人壽今年5月10日函送備查「薰衣草醫療健康保險附約」調費案，經審查後發現宏泰所研擬的計算說明書，有費率釐訂欠缺合理性及公平性，依保險法予以糾正，及命宏泰人壽應恢復原費率，退還15萬張有效保單調漲保費後向保戶溢收的金額，並處罰鍰新台幣120萬元，及自裁處書送達翌日起，宏泰人壽一年內停止銷售保證續保的健康保險新契約。

同時金管會要求宏泰人壽究責懲處失職人員，對宏泰人壽時任商品簽署精算人員予以記點2點，且同一人之前曾因其他案件經金管會處分記點2點，加計本案處分累積計點已達法定限制簽署商品的條件，所以其自處分書送達翌日起六個月內不得簽署保險商品。

保險局主秘蔡火炎表示，對於費率的釐訂，宏泰人壽僅選擇性考量2020年單一年度理賠損失率欠佳，即其住院醫療費用保險金及手術費用保險金等二項給付理賠率較差，如低年層的保戶及孕婦損失率較高，未完整考量全部年度（如損失率較佳的2019年度）及所有給付項目（如損失率較佳的住院日額保險金、住院醫療輔助保險金、住院慰問保險金、重大器官移植保險金等其他項目），直接以該二項給付項目的保險成本調整係數且以調整係數大於等於1之方式，即在已設定費率調漲結論下，調高保險費率，未考量不同性別及年齡級距於不同計畫別之不同損失率情形，有欠公平合理。

(時報資訊)