上周威力彩頭獎27億獎落三峽，台彩昨（1日）透露，得主是採第二區包牌、電腦選號方式購買彩券，但被外界質疑，若真如此二獎中獎應該會超過7注，而非台灣彩券公布的4注，今（2日）台彩再次澄清，得主兩區選號都是「自選」非「電選」，但第二區自選號為「01~08」，符合包牌定義。消息一出引起熱烈討論，有網友狠批台彩是校正回歸，更直呼「包牌」的定義相當怪，「根本重新解釋坊間包牌的意思。」

針對頭獎得主購買彩券的狀況，台彩昨（1日）表示，中獎人還沒來聯繫，但可以確定的是，中了27億元的那張彩券，是第1區電腦選號、第2區包牌800元的，因為幸運得主可能不只買一張，因此到底花了多少錢還不清楚。

不過台彩的「包牌」說卻引發外界質疑，若真是如此，二獎中獎應該會超過7注，而非台彩公布4注。今（2日）中午，台彩再次出面澄清，得主選號方式為「自選」而非「電選」，且每注號碼皆不同。

台彩表示，經比對彩券系統之投注資料，威力彩27億元頭獎中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元，8組選號之第一區及第二區號碼皆為自行指定。

台彩補充說明，第二區自行選號為01~08，符合第二區包牌之定義，因第一區選號各不相同，8組選號中僅1組第一區及第二區對中開獎獎號，所以該張彩券的第二區雖01-08均有購買，仍只對中一注頭獎，其餘7組選號則未中獎。

消息一出再引發PTT網友們熱議，不少人狂酸「可不可以先統一說法阿？」、「連威力彩也要校正回歸」、「很會拗，坊間才不是這麼理解包牌」、「台彩重點就是，他都是自選啦，你信嗎？」、「下次麻煩先把劇本編好」、「這種事不先搞清楚再講，別怪大家懷疑」。

此外，還有人點出疑點，「這樣叫包牌？」、「意思是買了八張完全不一樣的，叫包牌？」、「這哪是包牌的意思啊」、「最早說3200中頭彩，現在變800包牌，到底是怎樣」、「重新定義包牌」、「校正回歸，真的很可以，跟著趨勢走」、「包牌是這個意思？再亂講」、「難怪公信力這麼差，真的很扯」。

(時報資訊)