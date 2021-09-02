全台最大的14期重劃區，預估未來將有逾200塊完整建地可供開發，加上超高綠覆率及北屯成熟商圈加持，今年下半年新案甫登場即造成轟動，包括國建（2501）、寶輝、雙橡園、陸府、精銳、順天（5525）、亞昕（5213）等品牌建商接連搶進，近期土地行情更屢創新高！

其中，經營作風走低調穩健路線的國泰建設，今年第三季率先推出新案「國泰MOST+」點燃14期戰火，憑藉其品牌力與品質頗獲市場好評，更將區域起漲點定錨在46萬元起。

國泰建設採取「不囤地」的推案策略，眼看14期新案熱銷，8月底加碼再砸7.75億元買進14期「美和段」1157.28坪土地，每坪單價直逼67萬元，創下「美和段」地價新高，業界私下推估，國建14期新案若明年進場，將直接從5字頭起跳！

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，上市櫃建商需財報透明，獲利可供全民檢視，除了得面對市場信心及股東期望，更有營收規模及推案時程壓力，利潤部分則大多都抓在20％的範圍內，而品牌建商如國泰建設採取不囤地的策略，強調產品規劃、建築品質、集團信譽。

黃舒衛認為，近兩年在土地、營建人力等成本瘋漲的浪潮下，國建新案的售價，可充分反映目前市場合理價格。

觀察目前14期房市現況，至今已有數十家建商取得土地，而消費者都想買在重劃區的起漲點，區域首案「國泰MOST+」位在水湳生態公園旁，基地三面臨路廣逾2400坪，全案總銷約50億元，產品規劃3-4房產品，在地段與品牌加乘下，登場即熱銷不斷。

此外，亞昕集團在台中首案「亞昕一緒」，基地位於14期「美和段」，土地面積約555坪，鎖定2-3房小坪數產品，全案僅60戶住家+2店面，並將其擅長的空間、收納等規劃配置引進台中，目前銷況不俗；後續包括陸府、新業、林鼎、磐興、元鈞等建商也可望在第四季推出新案，值得關注。

(時報資訊)

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