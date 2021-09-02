PLATTS報導，艾達颶風登陸美國路州地區，多家石化廠宣告不可抗力。伴隨油價走升、旺季供需趨緊催化，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲聲再起；其中，PVC因大陸、印度、美國等區域供需緊俏，連漲攻勢凌厲，報價大漲80美元，漲幅6.11％，每噸衝高至1,390美元，蓄勢挑戰1,400美元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）收益看俏。

此外，EVA、LDPE及ABS也因需求增溫、原料SM回升支撐，加上ExxonMobil相關PE產線因艾達風災停工，報價續漲197美元、20美元及15美元；PS止跌反彈20美元，HDPE、P持穩走堅。亞聚（1308）、台達化（1309）、台化（1326）、國喬（1312）營運來勁。

分析師指出，艾達颶風登陸美國路州，重創密西西比河沿岸基礎建設，9月1日多家石化廠也因颶風導致斷電、運輸交通中斷被迫關閉；市場評估約有一～三成PVC產能供應受到波及，加上缺櫃問題已是全球供應鏈面臨共同問題，印度市場急欲建立庫存，激化PVC漲勢，有助台塑、華夏、聯成利差擴大。

此外，埃克森美孚（ExxonMobil）、Dow Chemical經營的石化廠也因颶風來襲關閉，美國PP（聚丙烯）每噸報價上升66美元；墨西哥灣的PP、HDPE（高密度聚乙烯）及PVC合約已來到歷史新高水位，也有利亞洲塑化行情延續高檔推進走勢。

廠商表示，大陸多地加大能耗雙控、PVC原料成本抬升及下游房地產竣工增長、出口需求同比大增等多重因素驅動下，PVC維持供應偏緊格局。在宏觀和基本面雙重利好刺激下，市場資金對PVC中長期走勢形成較強的上漲預期。

近期SM漲後震盪，市場報盤堅挺，大陸八月底ABS較月初均價漲1.26％，比去年同期有23.04％漲幅；PS報價平穩，與年同期上漲38.11％。ABS後期存在部分裝置檢修計劃，預計短期行情或將高位整理運行。

大陸八月底PP市場因上游丙烯價格偏強震盪，採購方維持剛需，總體行情偏強整理，現貨價格窄幅上調。當前海外防疫需求高位，近期下游熔噴佈訂單量開始走穩，預計熔噴PP價格行情或將繼續震盪整理運行。

(時報資訊)

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