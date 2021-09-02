看好後疫情時代消費力道，裕隆日產總經理蔡文榮今日表示，將以限量特仕車與超值促案搶攻，目前晶片短缺雖然仍難完全克服，但已趨緩，原物料上漲壓力也會想辦法吸收，目標全品牌今年銷售目標至少3萬台。

裕日車今日也以「NISSAN KICKS哈騷版」全新限量300台上市，開出後疫情搶市第一槍，特別導入日產為臺灣專屬設計的2-Tone雙色橘黑內裝座椅，搭配最受喜愛的魅力雙色外觀，展現NISSAN KICKS哈騷版「內外雙色 絕對出色」的雙重魅力。

為迎接五倍券可能掀起購車熱潮，裕日車也端出「NISSAN振興超狂8倍送」購車優惠，自即日起至2021年9月30日止，入主即享「5千振興8倍送」高額配件金、「首年丙式車體險」、「高額0利率」以及「5萬元舊換新優先領」等多項優惠好禮，給消費者最超值的享受。

蔡文榮強調，NISSAN KICKS是國產小型SUV的指標車款，也是裕隆日產近年來最成功的車款之一，將成為疫情下的風向球，裕日也會克服原物料上漲，以及汽車晶片短缺現況，提供超高CP值的產品給消費者。

除了外型搶眼的限量哈騷版，裕日車亦推出KICKS個性化套件，表達KICKS拒絕單調，不隨波逐流的產品個性，預計以專屬造型車貼與消費者見面，敬請消費者期待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意