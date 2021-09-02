美國經濟復甦強勁，但勞動力也出現短缺，各行業開始用高薪招工，其中，新冠肺炎第一線抗疫人員-旅行護士(Travel nurse)炙手可熱，每週薪資高達8000美元(約台幣22.15萬元)，對比台灣，真得是天差地別。

旅行護士是美國為了因應護士或護理師人力不足，所誕生的機制，他們不用長期駐守在醫院，可以不斷更換場所工作，以填補不同地區的醫療機構人手缺口。想成為旅行護士，必須有一年到一年半的臨床工作經驗，可以透過旅行護士仲介機構找到適合的工作，通常合約期間為期幾週到幾個月不等。

隨著Delta變種病毒的肆虐，美國疫情依然嚴峻，但有許多護理人員不堪抗疫壓力而退出此職業。醫院及醫療提供機構必須極力填補這些空缺，如此一來，更加依賴臨時派遣人力。

根據彭博(Bloomberg)近期報導，醫療人力資源公司SimpliFi資料顯示，全美約有3萬名旅行護士職缺，較去(2020)年冬天的高峰時期增加約3成，而且仍持續攀升中。同時，薪資更是大幅上漲，僱用三個月的聘僱廣告，每週薪水高達8000美元。

SimpliFi總裁James Quick表示，旅行護士不隸屬於某家醫院，只簽訂短期合約，傳統上約佔整體護理人員的3%或4%。如今因為需求驅動，占比增加至8%~10%。

James Quick指出，8月旅行護士的收費較去年同期上漲4成以上，而急診室專科醫生的收費則上漲6成。旅行護士職缺最多的州是佛羅里達州、德州及加州。

旅行護士的需求急遽增加，也讓相關產業受惠，彭博報導指出，美國最大醫療人力資源公司AMN Healthcare Services，第二季營收較去年同期增加4成以上，該公司表示，7月份護士預約數量是4月-6月的兩倍。該公司首席執行官Susan Salka曾指出，新冠肺炎疫情大流行，造成勞動力短缺，該公司得以受惠。

而多數需求是來自於急診室，彭博報導指出，SimpliFi數據顯示，6個月前，急診室專科醫生預約聘僱旅行護士，比重約佔5%，如今恐將攀升到15%。

此外，旅行護士仲介公司Fastaff高級副總裁Kathy Kohnke表示，上周襲擊路易斯安那州的艾達颶風等自然災害，往往也會引發對旅行護士的強勁需求。

彭博報導引述某位業內高階主管發言指出，病患人數激增，加上難以留住固定員工，預估對臨時旅行護士的強勁需求，恐將持續到明(2022)年。

(時報資訊)