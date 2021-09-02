隨著全球政府及投資人對於環境、氣候、減碳等議題的重視，電動車相關投資已成為現下不能或缺的投資主題，而各家投信也陸續推出與電動車相關的商品，日盛投信與合庫投信早於2018及2019年推出相關基金，今年陸續推出的包括國泰投信、富邦投信及中國信託投信，則是不約而同以ETF為主要投資方式，截至8月23日，已吸引超過255億元的資金。

合庫投信表示，主動式操作與被動式操作各有其優勢，舉例來說，目前市場上電動車相關ETF的前十大持股占比約7～8成，但主動式操作的基金僅占比2～4成，顯然在被動式基金上的持股較為集中。主動式操作的基金對於單一持股都有上限10％的限制，但是ETF則無，因此像是富邦未來車ETF基金持有特斯拉就接近20％。但ETF就享有費用上的優勢，主動式基金的經理費加管理費約在2％以上，而被動式ETF則在1.1％左右。

再者，被動式的ETF通常有定期調整持股的機制，一般來說是每季或是每半年調整一次，相較之下，主動式基金就較有彈性的調整空間，若遇到市場大幅波動的話經理團隊較能及時反應。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，歐盟宣布從2035年開始，在歐盟地區只能銷售零排放的汽車。美國總統拜登日前也宣布修改2026年燃油效率標準，承諾2030年之前電動車占美國汽車總銷量的比重將達到40～50％，也就是說，屆時僅有電動車與燃料電池車才能夠在這市場上生存，這對於電動車產業將是一大利多。

張仲平強調，在各國政府的推動之下，高盛證券預估2030年全球電動車銷售量將從原本的2,600萬輛提升至3,200萬輛，2040年銷售量將從先前預測的6,200萬輛提升至7,400萬輛。此外，美銀也上修全球涵蓋純電動車和油電混合車之電動車滲透率展望，預估2025年滲透率將達23％、2030年提升至40％、2040年達67％，成長力道不容小覷。

(時報資訊)