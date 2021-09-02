【時報記者沈培華台北報導】隨著疫情趨緩，車商開始推新車搶市。裕日車(2227)率先推出NISSAN KICKS全新特仕車限量上市，並搭配「NISSAN振興超狂8倍送」購車優惠；裕日車總經理蔡文榮表示，希望由NISSAN KICKS帶動銷售，全年NISSAN品牌力拚銷售3萬台以上。

針對汽車晶片缺貨問題，裕日車總經理蔡文榮指出，目前每個月都在追料，暫時沒有問題；他指出，「NISSAN KICKS哈騷版」鎖定年輕族群，限量300台上市，期望隨著疫情趨緩也帶動全品牌銷量。裕日車NISSAN、INFINITI雙品牌今年前8月掛牌約18660台，全年力拚3萬台以上為目標。

裕日車總經理蔡文榮表示，小型SUV車款NISSAN KICKS自2018年上市以來，三年多來銷售超過4萬餘台，是同級車的銷售常勝軍，也是NISSAN近年來的代表車款之一，目前每個月都有銷售700~800台的成績，9月更達900台。

這次NISSAN KICKS 哈騷版祭出超值舊換新價74.9萬元起，強調配備升級不加價，並可搭配「NISSAN振興超狂8倍送」購車優惠。

針對轉投資大陸小金雞東風日產的銷售情況，裕日車總經理蔡文榮表示，東風日產1~8月共計銷售約60萬台，比去年同期成長6~7%，今年東風日產銷售目標為128萬台，隨著東風日產第三季推出新車，銷售也可望比第二季增溫。

(時報資訊)

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