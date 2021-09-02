壽險公司上半年在股海債市裡海賺近新台幣4千億元，讓保戶也想參與。據壽險業者透露，7月賣破百億元規模的「神單」再新增二張，分別是國泰人壽的「月月得益」外幣變額年金，與富邦人壽的「鑫美一生」外幣變額年金，兩者都是連結投信類全委帳戶，月月撥回率（即類似配息）年化5~6％，且行情大好時，基金淨值超過10.3或10.35美元，還有額外配息。

二張新增的百億神單與台灣人壽熱銷的「月月好鑫」，架構類似，月月好鑫7月再賣35.88億元，今年累計新契約保費近249億元，是目前市場單張銷量最高的投資型保單，訴求無論基金淨值多少，都月月撥回率年化5％，若基金淨值等於或大於10.3美元時，就額外配每單位0.1美元，今年以來已觸及不少次額外配息門檻，年化報酬率驚人，所以買氣不墜，每月都有30～40億元銷售量。

國壽亦推出類似架構的月月得益，但基金淨值每單位要大於等於7美元時，月月撥回率年化才是5％，若低於7美元，年化撥回率就是2％，但國壽亦有額外配息機制，同樣是10.3美元時加配0.1美元，7月光外幣變額年金就賣逾35億元，新台幣計價款則賣23億元左右，等於同款合計是賣58億元，而外幣款在7月賣破百億元，晉升神單行列，累計銷量119億元左右，若加上新台幣款則已逼近190億元，估計9月之前新台幣款亦可破百億元。

富邦人壽推出的鑫美一生，也是無論基金淨值多少，都月月撥回，年化是6％，且每季底即3月、6月、9月及12月時，每單位淨值若高於10.35美元，每單位額外撥回至少0.15美元（即基金淨值減去10.05後的一半），7月亦賣逾15億元，累計104億元亦晉升百億神單之列。

三張保單有二大共同特色，一是類全委帳戶月月撥回，加額外配息機制，讓保戶有機會分享多頭市場的甜頭，二就是都是銀行通路大賣，客戶一筆就躉繳至少新台幣27~30萬元以上的保費。

今年到7月底壽險市場百億元神單共六張，即先前國壽已停售的保本型「Young飛揚」投資型年金，元大人壽已被金管會停售，到7月底已賣逾153億元的「元元得益」投資型年金；再來就是月月好鑫、月月得益與鑫美一生，唯一一張傳統壽險，就是中國人壽的金美好美元利變壽險，7月再賣約15億元，累計賣近245億元。

(時報資訊)