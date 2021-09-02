大陸A股滬深兩市大盤2日分化，上證指數全天不斷走強，尾盤收最高漲0.84％報3,597.04點。深證成指全天低迷，盤中一度跌逾0.6％，收盤跌幅收斂至0.26％報14,277.34點。
上證指數2日收盤漲0.84％報3,597.04點，成交額人民幣（下同）6,911.13億元。深證成指收盤跌0.26％報14,277.34點，成交額7,429.37億元。滬深兩市連續第32個交易日成交額破1兆元。
太陽能族群2日全天大漲，晶科科技、愛康科技、林洋能源、明陽智能等多檔個股飆漲停。另一方面，半導體晶片族群持續低迷，樂鑫科技跌逾9％、北方華創跌逾8％、韋爾股份跌5.84％、兆易創新跌4.66％。
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