隨著應用越來越多，美律宣布，MEMS麥克風上半年營收比去年同期成長160％、營收占比約在4％，美律總裁黃朝豐表示，美律今年MEMS麥克風成功搶進智能運動、商用電聲、智能居家三大市場，明、後年對營運的貢獻度值得期待。

黃朝豐指出，美律未來的電聲產品，將不僅侷限在耳機或揚聲器上，美律有豐沛的電聲技術底蘊，將更多元發展。

美律麥克風事業部主管張朝森指出，今年上半年疫情帶動視訊系統及居家應用廠商的需求上升，在遠距辦公的趨勢下，商務通訊系統客戶對麥克風品質及數量的要求愈加提升，另外，由於居家時間延長，更帶動智能音箱、智能遙控器、電競耳機及智能運動等宅經濟發展，在市場強大動能的推波助瀾下，美律得以獲得智能運動、智慧居家產品用MEMS麥克風訂單。

張朝森補充，MEMS麥克風之所以獲得視訊會議產品的青睞，在於MEMS麥克風搭配ANC演算法具有超寬頻特性、相位集中、高動態區間等優異表現，此外，封裝技術使降低麥克風體積，客戶的產品設計空間彈性加大，在體積小的智慧家居產品上有更多發揮空間。

而在車用市場上，美律表示，隨自駕車市場的爆發性成長，美律MEMS麥克風積極取得進入車用供應鏈的兩大認證門票AECQ100/103，與符合零失效Zero Defect的供應鏈品質管理標準ISO/IATF16949規範。

張朝森表示，車內的語音辨識系統，更需透過麥克風收音方向的動態控制，便捷乘客操作命令外，也更需要降噪技術，實現「一個空間，多種享受」。

(時報資訊)

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