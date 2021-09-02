受惠於需求強勁和價格調漲，美國企業第二季獲利表現亮眼，支撐美國整體經濟產值恢復到疫情前水準。儘管如此，美國聯準會（Fed）表明不會急於升息，並暗示QE退場與升息將會脫鉤、預期通膨也將逐步下滑，激勵投資人樂觀情緒，帶動全球股市牛氣沖天。柏瑞投信表示，Fed立場偏鴿，有利於全球股市再往上攻，在流動性無虞下，可透過ESG量化全球股票策略，提前布局Fed升息前的投資契機。

雖然今年底前縮減QE的可能性越來越高，但Fed主席鮑爾於全球央行年會上強調，逐步縮減QE不能解讀為升息訊號、Fed並無升息的急迫性，將持續觀察未來經濟數據情況再做決定。市場預期，Fed最快將於2022年底前、甚至2023年上半年才可能升息。

柏瑞投信指出，疫後全球經濟持續復甦，全球股市仍具獲利支撐，觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待。以美股為例，過去50年來截至2021年7月31日的S&P500指數表現，美股在連漲6個月後進場，1年後平均仍有8.3％的漲幅。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，雖然大盤還有上漲空間，不過齊漲恐告段落，且波動可能加劇。若能跳脫大盤思維，仍有很多個別機會值得掌握。然而市場輪動快速，操作策略也要跟上腳步。根據回測，近10年公債殖利率主要走揚、升息期間，柏瑞ESG量化全球股票策略不僅有機會表現勝過MSCI世界指數，也能贏過MSCI ESG Leader指數，將是迎接升息環境來臨的優選。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定基金經理人方定宇表示，在投資流程上採用三道工法嚴選ESG股票作為投資組合。第一道工法：ESG負面排除：投資前先排除爭議產業（如軍火/菸草），這些產業除了可能對全球永續發展帶來負面影響，個別公司也可能受負面事件（如醜聞）而衝擊股價、造成極端風險。意即基金是100％投資屬於MSCI ACWI ESG Screened指數的成分股。

第二道工法：ESG正面聚焦。除了負面排除，亦限定投組須高比例的投資於各產業的ESG表現領先者，意即基金7成以上的持股將聚焦投資在MSCI ACWI ESG Leaders指數之成分股，而該指數的成分股為MSCI ESG評等位於各產業前50％以上之公司。

第三道工法：ESG強化因子。透過柏瑞量化股票研究團隊自行開發有助於增進股票中長期表現的ESG因子，包含碳排放（E）、職業安全與健康（S）、財報允當性（G），並將這些ESG因子融入量化選股模型當中，再更一步發掘出ESG好的企業，提高投組報酬更佳的機會。

方定宇指出，柏瑞ESG量化全球股票收益基金同時採用柏瑞獨家生命週期分類研究（LCR），打破產業框架，定義出企業的屬性分類，以期能採用合適且準確地的量化因子來精算、排序，進一步讓「選股有生命、量化有紀律」。

柏瑞投信指出，柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定9月13日展開募集，保管銀行為第一商業銀行。初期預定投組以成熟國家為主，新興市場為輔。產業配置以復甦受惠、具中長期成長題材為主，並聚焦大型企業、擇優布局中小型股，但配置仍將視市況變動，且須留意全球股市仍有波動風險。

(時報資訊)