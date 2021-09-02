【時報-台北電】泰豐(2102)關於110年8月31日媒體報導標題「泰豐股東會，公司派解任南港法人董事未通過，3名獨董全遭解任」，公司澄清說明。

一、泰豐審計委員會係採合議制，歷來三位獨立董事均善盡職責，憾股東提案僅空泛，甚至係不實對獨立董事加以指摘，是否假借權利行使之名、行對獨立董事霸凌之實？此對於獨立董事是否公平且未損其權利？並非無疑。參酌法令函釋與學者見解，若逕將三件股東提案解任三獨立董事案列入股東會議案，有致生公司損害之虞，故依經濟部函釋對應併列入董事會提案(提案經股東會決議通過後委請外部專業人士進行鑑識會計專案)為一案，則可減少議案提股東會決議之違法瑕疵，及避免造成對泰豐之損害。

二、泰豐110年8月31日股東常會通過「解任獨立董事之三件股東提案暨董事會提『委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由』案」，因股東提案及董事會提案係併成一案由股東會決議通過，故泰豐於110年9月1日發送召集110年9月9日董事會討論議案之一，係依股東常會決議「委請外部專業人士進行鑑識會計專案」。

三、綜上所述，泰豐三位獨立董事(同時為審計委員會及薪酬委員會成員)並未經股東會決議解任，泰豐將遵循公司法第193條第1項規定，依股東常會決議「委請外部專業人士進行鑑識會計專案」。（編輯整理：葉時安）

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