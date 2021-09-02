元大金旗下元大證券不僅是獲利、市佔率大舉領先同業的市場龍頭，人才培育亦同樣受到外界高度肯定，其中，元大證券日前拿下「亞洲企業社會責任-人力投資獎」，是台灣首家獲得此獎項的證券業者，可說開國內券商先例。

對於人才培訓，元大證券指出，在積極培育具專業、優質、親和的理財人員、營業員的努力上，元大證券提出了完整的新進人員培訓『領航計畫』，每年都會招募對證券經紀業務有興趣的業務人才至少100名，並參與公司有系統的培訓課程20至24天，課程內容非常紮實，包括財富管理、新種業務、數位系統操作與實戰銷售技巧培訓等四大類課程，同時培訓不因疫情而中斷，光是2020年元大證券辦了9梯次的培訓，共150名新任理財業務人員結訓，同時元大證券以校園徵才為主的「實習計畫」留任率亦高達50％。

元大證券說明，「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards，AREA）是由非政府組織「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）舉辦，此獎項主要表揚在永續表現優秀的企業，在亞洲地區CSR獎項中具有高度的指標性。

今年是元大證券首次參加「亞洲企業社會責任獎」，即榮獲「人力投資獎」獎項榮譽，顯見元大證券長期以來持續投注在社會普惠金融、弱勢扶助、助學培育，以及對人才發展與培育的用心投入，獲得評審團高度肯定，除了元大證券進行的多樣公益慈善活動之外，元大證券在小資族理財、股市小白投資方面打造完備的投資環境，以及相關投資知識補給，包括開發目前在股市投資者之間使用率最高的「元大投資先生」APP，以及對於旗下的營業員以完整的「領航計畫」進行培訓，均為亮點。

(時報資訊)