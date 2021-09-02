臺灣企銀2日舉行線上法人說明會，由副總經理張佑銘主持，公布2021年第二季營運概況。

張佑銘表示，董事長林謙浩上任後以「優化授信品質，開創多元獲利」為核心策略，經營狀況改善情形已逐漸顯現，第二季單季合併稅前淨利達15.75億元，較第一季12.98億元，增加2.77億元，成長率21.34％。

資產品質中，逾期放款比率0.47％，較第一季下降0.04％，同時增提備抵呆帳加強風險承擔能力，備抵呆帳覆蓋率271.15％，較第一季增加32.66％。

臺企銀會計處處長周玉娟指出，第二季雖受到疫情再起影響，全國一下升到三級警戒，在營運及業務的推展上受到些許影響，不過在全體員工的努力下，第二季單季獲得了比前一季更好的成績，臺企銀也將持續專注於中小企業核心業務的發展，並配合政府各項紓困貸款，協助有需求的中小企業獲取營運資金，截至第二季放款平均餘額約12,222億元，較去年同期11,483億元，成長6.43％。

臺企銀分析，在台股熱絡及市場低利率下，投資氛圍樂觀，進而帶動以財富管理為主的第二隻翅膀逐漸茁壯，財富管理淨手續費收入自5月開始逐月成長，並於7月單月創今年新高。

同時，臺企銀財務操作也繳出漂亮的成績單，2021年第二季財務操作淨收益7.7億元，較第一季5.71億元，成長34.85％，透過多面向的發展建構多元獲利基礎。

另一方面，受限疫情民眾減少外出，對金融數位服務的需求提升，進而促使數位金融業務成長，臺企銀於營運流程及業務創新等方面，積極推動數位轉型並提升營運績效。2021年截至6月底，網路銀行交易量（含一般網銀、企業網銀、行動銀行及網路ATM）達450萬筆，較去年同期成長15.66％，目前也正規劃讓新戶於線上平台申請貸款，並持續優化網銀客戶體驗，提升數位品牌形象。

臺企銀表示，今年股東常會辦理董事改選，提高獨立董事席次至整體董事的三分之一，以強化董事會職能及各功能性委員會的運作，進而提升公司治理的品質與效能。

臺企銀亦積極辦理綠色採購、各項綠能貸款及落實節能減碳等深獲各界肯定，連續8年入選「臺灣永續指數」，未來也將持續接洽TCFD及SASB的簽署，強化非財務資訊的揭露，全方位呈現永續發展績效，並讓永續管理的成效回饋至財務指標，爭取投資人的認同。

(時報資訊)

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