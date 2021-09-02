台電自2004年起推動帳單無紙化，目前逾百萬戶民眾使用電子帳單，約1年少印約600萬張電費帳單，消基會中區分會昨指出，除自來水公司優惠3元、電力公司優惠10元外，其他各式電子帳單，均無固定減收優惠，對消費者誘因卻不大，為落實2030年達到「帳單零碳」的目標，將行文給各大工會建議回饋「還利於民」，讓電子帳單普遍化推廣，響應環保。

消基會中區分會指出，傳統帳單除了紙張外，還有透明的塑膠片，屬於複合性材質，每年預計會產生9億份紙本帳單，換算每人日用水量為280公升，所省的水可讓1個人使用30年之久。疫情期間蒐集各家公司各類電子帳單，發現許多業者以便利及響應環保之名，鼓勵消費者以轉帳或扣款方式繳費並採用電子帳單。

消基會中區分會表示，消費者改採電子帳單的回饋，除了自來水公司優惠3元、電力公司優惠10元之外， 一般例行繳費的瓦斯費、市話（中華電信）及各家行動通訊業者的電信費、銀行對帳單及信用卡費、保險公司保費，各項電子帳單均無固定減收之優惠予消費者。

主委律師李淑女指出，像是業者推出活動給予誘因藉以推廣電子帳單，比如除可免費騎乘共享機車GoShare，還可抽電動機車等外，優惠回饋給消費者十分有限，企業經營者卻可省下所費不貲的成本。

消基會呼籲，企業經營者在原先紙本帳單的紙張、印刷、裝訂、郵票郵寄、人事的成本都已省下，經年累月下來，金額十分可觀，企業經營者若僅是提供點數、小額禮券或是單次抽獎、1次性的減免並不符合比例原則，應比照水電公司「還利於民」，每期提供固定優惠，對消費者而言才是真正的公平回饋。

(時報資訊)