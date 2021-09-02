【時報-台北電】2日A股三大指數集體開低，光伏、煤炭、電力板塊強勢拉升，燃氣、鋼鐵、有色、石油、化工等板塊走強；中船系個股集體回檔，半導體晶片股持續低迷。

午後指數延續分化，創指繼續回檔。光伏、煤炭、風電等板塊漲幅居前；半導體晶片、中船系、CRO概念等板塊跌幅居前。光伏板塊中，晶科科技、愛康科技、林洋能源、正泰電器、明陽智能等多股大幅上漲。

收盤，滬指報3597.04點，漲0.84%，成交額為6911億元；深成指報14277.34點，跌0.26%，成交額為7429億元；創指報3138.80點，跌1.51%，成交額為2589億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸股市 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
35400.48 +87.95(0.25%)
22:06
S&P500
4538.13 +14.04(0.31%)
22:06
Nasdaq
15359.07 +49.69(0.32%)
22:06
費半指數
3403.07 +3.11(0.09%)
22:06
日經225
28543.51 +92.49(0.33%)
14:15
南韓KOSPI
3175.85 -31.17(0.97%)
17:01
香港恆生
26090.43 +62.14(0.24%)
16:08
上證指數
3597.04 +29.94(0.84%)
15:00
深圳成指
14277.34 -36.75(0.26%)
16:29
英國FTSE
7152.25 +2.41(0.03%)
21:51
法國CAC
6764.47 +5.78(0.09%)
21:51
德國DAX
15823.47 -0.82(0.01%)
21:51

延伸閱讀