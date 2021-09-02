【時報-台北電】2日A股三大指數集體開低，光伏、煤炭、電力板塊強勢拉升，燃氣、鋼鐵、有色、石油、化工等板塊走強；中船系個股集體回檔，半導體晶片股持續低迷。
午後指數延續分化，創指繼續回檔。光伏、煤炭、風電等板塊漲幅居前；半導體晶片、中船系、CRO概念等板塊跌幅居前。光伏板塊中，晶科科技、愛康科技、林洋能源、正泰電器、明陽智能等多股大幅上漲。
收盤，滬指報3597.04點，漲0.84%，成交額為6911億元；深成指報14277.34點，跌0.26%，成交額為7429億元；創指報3138.80點，跌1.51%，成交額為2589億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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