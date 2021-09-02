【時報-台北電】盛達(3027)接獲深圳國際仲裁院通知，根據＜深圳國際仲裁院仲裁規則＞第47條規定，仲裁期限延至2021年10月31日。公司持續跟進瞭解案件進度，俾保障股東權益。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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